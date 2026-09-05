زلزال بقوة 6 درجات يضرب جنوب المحيط الهادئ

وأوضح المركز أن الزلزال وقع على عمق 105 كيلومترات، وكان مركزه على بعد نحو 148 كيلومتراً كوكوبو، التي يبلغ عدد سكانها نحو 26 ألف نسمة.ولم ترد حتى الآن تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار مادية جراء الزلزال، كما لم تصدر أي تحذيرات من حدوث موجات مد عاتية (تسونامي).