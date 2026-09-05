يبدأ من منتصف الليلة.. بوتين يأمر بوقف الهجمات على كييف لمدة ثلاثة أيام

وأكد المتحدث باسم الكرملين ، أن أصدر أمراً بعدم شن أي غارات على لمدة ثلاثة أيام تبدأ من منتصف الليلة.وجاء هذا القرار عقب وصول المبعوثَين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر إلى في محاولة جديدة لدفع جهود السلام بين وأوكرانيا، بعد هجمات واسعة استبقت بها روسيا وصولهما واستهدفت عدة مواقع أوكرانية.وذكرت وكالة "تاس" الروسية أن مبعوثَي ، ويتكوف وكوشنر، أجريا مباحثات مع الرئيس الروسي .