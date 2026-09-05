سماع دوي انفجارات قرب جزيرة خارك الإيرانية

وذكرت ان "دوي انفجارات سمعت قرب جزيرة خارك الإيرانية".فيما اكدت وسائل إعلام إيرانية ان "ناقلة نفط إيرانية في جزيرة خارك تعرضت لهجوم صاروخي أمريكي".