ترمب يهدد باستهداف "جبل الفأس" في إيران قريباً

وقال ترمب، في تصريحات صحفية، إن بلاده "تعرف جميع تحركات " وتوجه إليها ضربات قوية، مشيراً إلى أن "لا تخوض قتالاً في الوقت الحالي".وأضاف أن تسيطر على ، مؤكداً عدم وجود ألغام فيه، فيما شدد على أن استهداف جبل الفأس قد يتم قريباً.ويُعد "جبل الفأس" موقعاً إيرانياً محصناً تحت الأرض، وتشير تقارير إلى ارتباطه بالبرنامج النووي الإيراني، ما يجعله أحد المواقع التي سبق أن لوّح ترمب باستهدافها.