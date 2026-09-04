ترامب يهاجم خصومه: يفضلون هزيمة أمريكا في إيران على انتصاري

وقال في منشور عبر منصة تروث سوشيال، إن "اليسار الراديكالي والديمقراطيين والشيوعيين يفضلون خسارة الحرب، رغم انها تصب في مصلحة ".وتأتي تصريحات ترامب وسط استمرار المواجهة مع ، في ظل تباين الأهداف الأمريكية بين استهداف البرنامجين النووي والصاروخي، والضغط لتغيير النظام، والسيطرة على وفرض حصار بحري على إيران.