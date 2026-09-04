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ترامب يهاجم خصومه: يفضلون هزيمة أمريكا في إيران على انتصاري
دوليات
2026-09-04 | 13:20
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
101 شوهد
هاجم الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب
، خصومه السياسيين، واصفاً إياهم بـ"المرضى"، متهماً إياهم بتمني هزيمة
الولايات المتحدة
في الحرب مع
إيران
بدلاً من تحقيقه الانتصار.
وقال
ترامب
في منشور عبر منصة تروث سوشيال، إن "اليسار الراديكالي والديمقراطيين والشيوعيين يفضلون خسارة الحرب، رغم انها تصب في مصلحة
أمريكا
".
وتأتي تصريحات ترامب وسط استمرار المواجهة مع
إيران
، في ظل تباين الأهداف الأمريكية بين استهداف البرنامجين النووي والصاروخي، والضغط لتغيير النظام، والسيطرة على
مضيق هرمز
وفرض حصار بحري على إيران.
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