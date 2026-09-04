وفاة عارضة أزياء بعد 5 أشهر في غيبوبة إثر حادث سير

وكانت بلينوفا قد أصيبت في الحادث، الذي وقع في 28 اذا الماضي، بكسر في الساق وإصابة خطيرة في الرأس ونزيف دماغي، وخضعت لعملية جراحية عاجلة.وأفادت عائلتها بأن تكاليف علاجها بلغت نحو مليون روبل، في ظل عدم امتلاكها تأميناً صحياً.وأعلن أقاربها وفاتها في 3 ايلول، فيما تُقام مراسم وداعها اليوم 4 ايلول.