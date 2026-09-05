مصرع شخص وفقدان 11 آخرين إثر انهيار طيني في مقاطعة جيانغشي الصينية

وذكرت المقاطعة في بيان لها أن الطيني وقع حوالي الساعة الرابعة صباحا (20:00 بتوقيت غرينتش من يوم الجمعة) من اليوم السبت في بلدة غاوبينغ بمقاطعة سويتشوان في جيانغشي، نتيجة الأمطار الغزيرة المصاحبة لإعصار ساودل، مما أدى إلى تضرر 12 منزلا.كما أفادت قناة CCTV الحكومية أن أكثر من 10 أشخاص حوصروا بعد أن ضرب الانهيار الأرضي نفس المدينة.وسبق أن ضرب المنطقة إعصار ساوديل، الذي جلب معه أمطارا غزيرة لفترة طويلة.كما تعاني ⁠مناطق مختلفة في أنحاء من آثار الإعصار " "، الذي تسبب في هطول أمطار غزيرة على شرق ووسط وشمال البلاد.