واشنطن تطلب هدنة مؤقتة بين روسيا وأوكرانيا

وبحسب ما نقلته صحيفة « تايمز» عن مسؤولين أميركيين، فإن طلبت من وقف هجماتها بالطائرات المسيّرة على والمنشآت الحيوية الروسية خلال وجود المبعوثين في ، مقابل وقف موسكو ضرباتها الصاروخية على كييف.ومن المقرر أن يلتقي ويتكوف وكوشنر بالرئيس الروسي يوم السبت، قبل التوجه إلى كييف الأحد للقاء الرئيس الأوكراني .وأكد أن بلاده لن تنفذ ضربات جوية خلال زيارة الوفد الأميركي إلى موسكو، داعياً روسيا إلى الالتزام بالمثل أثناء زيارة المبعوثين إلى كييف، فيما لم يؤكد الكرملين رسمياً موعد الزيارة.