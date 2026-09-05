كأس العالم حقق للولايات المتحدة أكثر من 18 مليار دولار

وكتب عبر منصة "تروث سوشيال": "يا له من صيف استثنائي للسفر في الولايات المتحدة! قطع الأمريكيون ما يقرب من 300 مليار ميل، واستقبلت المتنزهات الوطنية 78 مليون زائر، فيما استقل الملايين الطائرات".وأضاف: "وحده لكرة القدم التابع للفيفا حقق أكثر من 18 مليار دولار للاقتصاد الأمريكي، ودعم أكثر من 160 ألف وظيفة!، السفر والسياحة يعنيان توفير فرص العمل، والاستثمار، وتدفق مليارات الدولارات إلى الشركات والمجتمعات الأمريكية".وخلص إلى القول: "نحن نعمل على تقليص الإجراءات البيروقراطية، وتحديث قطاع السفر الجوي، وتسهيل زيارة وممارسة الأعمال فيها، مفتوحة أمام الأعمال، والأفضل لم يأت بعد!".وأقيمت مباريات كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا بين 11 حزيران و19 تموز، وشهدت مشاركة 48 منتخبا للمرة الأولى.وكان رئيس (فيفا) قد قال في وقت سابق إن الاتحاد قد يدرس إمكانية زيادة عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم إلى 64 منتخبا.وفي العالم 2026، تغلب المنتخب الإسباني على نظيره الأرجنتيني بنتيجة 1-0.وسجل ، الذي كان يلعب حينها مع "برشلونة"، هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 106، قبل انتقاله إلى عقب البطولة.