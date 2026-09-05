ترامب يصدر قرارات عفو بحق 30 شخصا

وقالت أليس ماري ، المسؤولة في عن تنسيق جهود وتخفيف الأحكام، إن منح خلال الأيام القليلة الماضية عفوا رئاسيا أو خفف العقوبات بحق نحو 30 شخصا، بينهم إموري ، أحد المقربين القدامى من مغني الراب جاي-زي.وكتبت جونسون في منشور على أن جونز أمضى نحو 16 عاما في سجن اتحادي على خلفية تهم مرتبطة بالمخدرات، مضيفة أن ترامب اتخذ الإجراء بحقه يوم الخميس.وكان جونز قد أُفرج عنه في عام 2010، بعدما بعث جاي-زي برسالة إلى قاض طلب فيها تخفيض عقوبته.وعمل جونز لاحقا مديرا تنفيذيا في شركة الترفيه "روك نيشن" التابعة لجاي-زي، كما شارك في تأسيس العلامة التجارية للملابس " بلينز".وذكرت صحيفة تايمز أن قرارات العفو أو تخفيف الأحكام الأخيرة شملت أيضا رئيسا سابقا لنقابة عمالية في فيلادلفيا أُدين بتلقي رشى، وبحارا سابقا في سُجن في قضايا مرتبطة بالأسلحة النارية.ومنذ بدء ولايته الثانية في كانون الثاني 2025، منح ترامب عفوا عن إدانات جنائية أو خفف أحكاما بالسجن لأكثر من 1700 شخص.