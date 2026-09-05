"4 صواريخ أميركية".. تفاصيل هجوم جزيرة خرج الإيرانية

وذكرت شبه الرسمية للأنباء أن دوي انفجارات سمع من ، لكن دون ظهور أثر لدخان أو معرفة مصدر الانفجارات.وأفادت وكالة "نور نيوز" للأنباء التابعة للدولة بورود تقارير غير مؤكدة من مصادر محلية عن استهداف ناقلة إيرانية بالقرب من خرج بصاروخ أطلقته القوات الأميركية.ونشرت وكالتا " " و"أنباء الطلبة" أيضا تقارير عن استهداف ناقلة إيرانية قرب جزيرة خرج، وأشارت الوكالتان إلى أن صواريخ أميركية استهدفت الناقلة في منطقة مرسى جزيرة خرج، وعلى بعد 6 أميال من الجزيرة.وأكدت الوكالتان، بالإضافة إلى موقع عصر الإخباري إن الناقلة أصيبت بأربعة مقذوفات أطلقتها القوات الأميركيةـ وأشار موقع "عصر إيران" ووكالة تسنيم إلى أنه يجري تفريغ الناقلة.كما ذكرت وكالتا تسنيم وأنباء الطلبة، نقلا عن مصادر محلية، أنه لم تقع إصابات في هذا الحادث، فيما تجري الجهات المختصة تحقيقات إضافية حول حجم الأضرار والحجم الدقيق للحادث، وسيتم نشر معلومات إضافية لاحقًا.ولم يصدر تعليق رسمي حتى الآن من السلطات الإيرانية أو الأميركية على هذه التقارير.وكان الرئيس الأميركي قد قال في 31 اب، في منشور من سطر واحد على مصحوبا بمقطع فيديو تم إنشاؤه بواسطة ، إن جزيرة خرج "تسوى بالأرض".وتعهدت السلطات الإيرانية برد قوي في حال تعرض الجزيرة لهجوم.