أكثر من ألف إصابة بفيروس غرب النيل

وأوضح المركز، في أحدث تحديثاته الأسبوعية، أن وتيرة الإصابات تسارعت بشكل ملحوظ إذ لم يكن العدد يتجاوز 241 حالة في سبع دول مطلع آب.وسجلت أعلى حصيلة بإجمالي 516 إصابة، تلتها بـ284 حالة وإسبانيا بـ88. وامتد انتشار الفيروس إلى 144 منطقة أوروبية، بينها 62 منطقة في إيطاليا، مع تنبيه المركز إلى أن الأرقام لا تقدم بالضرورة صورة كاملة عن نطاق انتقال العدوى.وينتقل فيروس غرب النيل بصورة رئيسية بين الطيور البرية عبر البعوض، لكن البعوض المصاب يمكن أن ينقل العدوى إلى البشر.