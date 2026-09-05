تقييد راكب بشريط لاصق بعد شجار عنيف على متن طائرة أميركية

وبحسب موقع «TMZ»، بدأ الحادث بعد توجيه الراكب عبارات عنصرية بحق مضيفة طيران سوداء، قبل أن يتطور الأمر إلى سلوك عنيف، إذ يُزعم أنه اعتدى بالضرب على آخر ودفع امرأة حاولت التدخل.وتمكن عدد من الركاب من السيطرة عليه وتقييده، فيما جرى تحويل مسار الرحلة إلى ، حيث أُلقي القبض عليه من قبل السلطات.