أمريكا تعلن تدمير 3 ناقلات نفط إيرانية

وقالت القيادة في بيان، إن "القوات الأمريكية تمكنت من تفادي هجمات إيرانية متعددة، استهدفت سفينتين حربيتين كانتا تقومان بدورية في المياه الإقليمية، مؤكدة عدم إصابة أي من أفراد القوات الأمريكية".وأضافت أن "قواتها عطلت بشكل دائم ناقلتي النفط الخام M/T Downy قبالة سواحل جزيرة خرج وM/T Stark 1 بالقرب من جاسك، فيما دمرت ناقلة النفط الخام غير المحملة M/T Kylo، المعروفة أيضاً باسم Noxen، في خليج عُمان، بعد استهدافها في مواقع حيوية وجعلها غير صالحة للعمل، وذلك عقب توجيه طاقمها إلى مغادرة السفينة".وأشارت إلى أن الناقلات الثلاث مرتبطة بـ"شبكة ظل" تقدر قيمتها بمليارات الدولارات، وتوفر التمويل للحرس الثوري الإيراني ووكلائه في المنطقة.ونقل البيان عن قائد ، الأدميرال ، قوله إن ستفرض "تكلفة اقتصادية أكبر" على رداً على استهداف سفنها، مؤكداً أن القوات الأمريكية "لن تتردد في الدفاع عن أفرادها"، وأنها مستعدة لاستهداف أسطول النفط الإيراني إذا اقتضت الضرورة.