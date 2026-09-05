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أمريكا تعلن تدمير 3 ناقلات نفط إيرانية
دوليات
2026-09-05 | 09:43
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
321 شوهد
أعلنت
القيادة المركزية الأمريكية
(CENTCOM)، اليوم السبت، تنفيذ ضربات استهدفت ثلاث ناقلات نفط خام إيرانية، عقب إطلاق
الحرس الثوري
الإيراني صواريخ باليستية باتجاه سفينتين حربيتين تابعتين للبحرية الأمريكية.
وقالت القيادة في بيان، إن "القوات الأمريكية تمكنت من تفادي هجمات إيرانية متعددة، استهدفت سفينتين حربيتين كانتا تقومان بدورية في المياه الإقليمية، مؤكدة عدم إصابة أي من أفراد القوات الأمريكية".
وأضافت أن "قواتها عطلت بشكل دائم ناقلتي النفط الخام M/T Downy قبالة سواحل جزيرة خرج وM/T Stark 1 بالقرب من جاسك، فيما دمرت ناقلة النفط الخام غير المحملة M/T Kylo، المعروفة أيضاً باسم Noxen، في خليج عُمان، بعد استهدافها في مواقع حيوية وجعلها غير صالحة للعمل، وذلك عقب توجيه طاقمها إلى مغادرة السفينة".
وأشارت
القيادة المركزية
إلى أن الناقلات الثلاث مرتبطة بـ"شبكة ظل" تقدر قيمتها بمليارات الدولارات، وتوفر التمويل للحرس الثوري الإيراني ووكلائه في المنطقة.
ونقل البيان عن قائد
القيادة المركزية الأمريكية
، الأدميرال
براد كوبر
، قوله إن
الولايات المتحدة
ستفرض "تكلفة اقتصادية أكبر" على
الحرس الثوري
رداً على استهداف سفنها، مؤكداً أن القوات الأمريكية "لن تتردد في الدفاع عن أفرادها"، وأنها مستعدة لاستهداف أسطول النفط الإيراني إذا اقتضت الضرورة.
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