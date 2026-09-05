الصحة اللبنانية: أكثر من 4 آلاف شهيد و12 ألف مصاب جراء العدوان منذ آذار

وقالت الوزارة في بيان إن الحصيلة الإجمالية للعدوان بلغت 4358 شهيداً، فيما وصل عدد المصابين إلى 12359 شخصاً.وتأتي هذه الأرقام في ظل استمرار تداعيات العمليات العسكرية والهجمات التي تشهدها مناطق لبنانية عدة.وأكدت أن الحصيلة المعلنة تستند إلى الأعداد التي جرى تسجيلها من قبل والجهات الطبية المعنية منذ 2 آذار وحتى اليوم.