واشنطن تحذر إيران من استهداف السفن الأمريكية

وجّه وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث تحذيرا شديد اللهجة إلى ، ملوحا بعواقب عسكرية واقتصادية في حال استهداف السفن التابعة للبحرية الأمريكية في المنطقة.

وقال هيغسيث، في منشور عبر منصة "إكس"، إن سترد باستهداف ناقلات النفط الإيرانية في حال تعرض سفنها لهجوم، مضيفا أن على تجنب إطلاق النار على القطع .

وأشار وزير الحرب الأمريكي إلى ما وصفه بضعف القدرات الدفاعية للأسطول الإيراني من ناقلات النفط، مدعيا أن هذه السفن تفتقر إلى الحماية الكافية من والجوية الإيرانية.

وأضاف هيغسيث أن الطائرات والسفن والغواصات الأمريكية قادرة على استهداف ناقلات النفط الإيرانية ضمن نطاق عمليات "سنتكوم" والقيادة الأمريكية في منطقة المحيطين والهادئ.

وتزامن منشور هيغسيث مع إعادة نشره بيانا صادرا عن الأمريكية، وجه رسالة إلى الإيراني، ملوحا بفرض تكلفة اقتصادية على في حال استهداف السفن الأمريكية.

وجاء في الرسالة أن استهداف سفينتين أمريكيتين سيقابله استهداف ثلاث سفن إيرانية، مؤكدة أن القوات الأمريكية لن تتردد في الدفاع عن أفرادها ومصالحها، وأنها مستعدة، إذا اقتضى الأمر، لاستهداف ما وصفته بالأسطول الإيراني المحدود.