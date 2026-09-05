طهران تعلن: نحن في حرب وجودية مع أمريكا

وقال المتحدث باسم لجنة بالبرلمان الإيراني، "نحن في حرب وجودية مع ، لم يكن ينبغي أن يكون هناك حصار وفقا لمذكرة التفاهم".

وأضاف "متمسكون بمذكرة التفاهم لكن تسعى للتصعيد"، مردفا "نحن في وضع دفاعي لا هجومي أمام التصعيد الأمريكي".

ووقعت وأمريكا "عن بُعد" مذكرة تفاهم في 18 حزيران 2026، تقترح إنهاء النزاع العسكري الذي بدأ في 28 شباط، كما تحدد المذكرة جدولاً زمنياً لرفع الحصار البحري الأمريكي على الموانئ الإيرانية، واستئناف إيران للملاحة في .