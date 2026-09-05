احتجاجا على الهجرة.. متظاهرون يغلقون طريق ميناء دوفر البريطاني

وأظهرت مقاطع فيديو ونشرت على عشرات الرجال، يُقدّر عددهم بنحو 300 إلى 500 شخص، وهم يرتدون ملابس سوداء وأقنعة تغطي وجوههم، ويشبكون أذرعهم عبر طريق رئيسي قرب ، ويهتفون "أوقفوا القوارب"، كما رُصدت عبارة "الدم في أيديكم" مكتوبة خارج مركز استقبال المهاجرين التابع لوزارة الداخلية في دوفر.وقالت هيئة ميناء دوفر في بيان إن "حركة المرور من وإلى الميناء توقفت بسبب حادثة مستمرة تتعلق بالنظام العام"، وأضافت الهيئة أن المحتجين كانوا يغلقون "جميع الطرق" المؤدية إلى محطة الميناء وخارجها، وأدى الإغلاق إلى طابور من المركبات بطول أربعة أميال على طول الطريق A20.وتبنى فصيل يميني متطرف يُدعى "منصة الوطنية" مسؤولية الاحتجاجات، وهدد في البداية بإغلاق دوفر لمدة ثلاثة أيام، وأسس هذه المجموعة في يونيو من هذا العام داني توماس (المعروف باسم داني تومو)، وهو مدان سابق بمحاولة اختطاف ومقرب من زعيم اليمين المتطرف روبنسون، وشارك توماس لقطات من الاحتجاج على وسائل التواصل الاجتماعي، وكتب قائلا: "هذا تحذيرنا".