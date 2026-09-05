الحرس الثوري يهدد الأمريكيين بضربات أكثر قوة إذا استمرت هجماتهم

وقال إبراهيم ذو الفقاري: "نحذر من أنه في حال استمرار الأعمال العدائية وانعدام الأمن ومضايقة السفن الإيرانية والحصار البحري من جانب ، فإن ضربات القوات المسلحة ضد السفن العسكرية الأميركية في المنطقة ستكون أشد من السابق".وأشار إلى أنه لا يستبعد إمكانية "توسيع نطاق الضربات" ضد السفن العسكرية الأمريكية.وأفادت وسائل إعلام إيرانية، في وقت سابق، بأن الأصوات التي سمعت في "جاسك" و"قشم" ناجمة عن "معاقبة السفن المخالفة" في ، مشيرة إلى عدم وقوع أي انفجار في هاتين المنطقتين.ويأتي ذلك في وقت قال فيه وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث، مساء السبت، إن الولايات المتحدة ستدمر ناقلات النفط الإيرانية وتغرقها في حال أطلقت النار على السفن الأمريكية.