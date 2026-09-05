بعد أربعة أيام من سقوطه في بئر.. نهاية مأساوية لطفل جزائري

وأكدت الحماية المدنية، في بيان لها، أنها سخرت، بالتنسيق مع السلطات المحلية ومختلف الهيئات والمتدخلين والخواص، كافة الإمكانيات البشرية والمادية لإنجاح عملية البحث والإنقاذ، قبل أن تنتهي جهود فرقها بالعثور على جثمان الطفل.وقدمت مصالح الحماية المدنية "تعازيها الخالصة إلى عائلة الفقيد وذويه، راجية لهم الصبر والسلوان".وكان الطفل ، البالغ من العمر 10 سنوات، قد سقط يوم الأربعاء الماضي في بئر ارتوازية جافة، بالمكان المسمى قرية الركنة، في بلدية غسول بولاية البيض.