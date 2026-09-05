الشرطة الإسرائيلية تقتل جنديا سابقا يعاني من متلازمة "ما بعد الصدمة"

ووقع الحادث في منطقة كريات في نتانيا، حيث قام المشتبه به، الرقيب أول ديفيد هوير عمراني، بإطلاق النار باتجاه دورية شرطية قبل أن يتم تحييده (قتله) من قبل القوات التي ردت على التهديد بسرعة.وبحسب ما نقلته قناة "14" الإسرائيلية، تشير التحقيقات الأولية إلى أن القتيل كان يعاني من آثار نفسية شديدة، مما أثار تساؤلات فورية حول مدى كفاية آليات الدعم والمتابعة النفسية المقدمة للعائدين من ساحات المعارك.وفي أعقاب الحادث، أطلق "عيدان كليمان"، رئيس منظمة قدامى المحاربين في الجيش الإسرائيلي، صرخة تحذيرية قوية، واصفاً الواقعة بأنها "جرس جديد للحكومة".وقال كليمان في تصريح له: "لا يجوز أن نتخلى عن عشرات الآلاف من المقاتلين والمقاتلات الذين يواصلون خوض المعركة النفسية حتى بعد عودتهم من ساحة القتال".