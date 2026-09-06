اسرائيل تصدر إنذارا عاجلا لسكان بلدة عربصاليم اللبنانية

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه "في أعقاب انتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار من قبل ، بعد إطلاق مسيرة مفخخة باتجاه قوات جيش الدفاع، فإن نشاط حزب الله يجبر جيش الدفاع على العمل ضده بقوة. جيش الدفاع لا ينوي المساس بكم".وأضاف: "نطالب جميع السكان المتواجدين في المبنى المحدد بالأحمر في الخريطة المرفقة والمباني المجاورة له بضرورة الإخلاء: ‏أنتم تتواجدون بالقرب من منشأة تابعة لحزب الله والتي سيقوم الجيش الإسرائيلي بالعمل ضدها. فحرصا على سلامتكم وسلامة أبناء عائلاتكم، عليكم ترك المبنى والمباني المجاورة له فورا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 300 متر. البقاء في منطقة المبنى المحدد بالأحمر يعرضكم للخطر".وفي بيان آخر قال الجيش الإسرائيلي إن "حزب الله أطلق في وقت سابق من صباح اليوم (الأحد)، مسيرتين انتحاريتين باتجاه قوات الجيش التي تسيطر على المنطقة الأمنية في . وقد أطلق المقاتلون النار باتجاه إحدى المسيرتين واعترضوها. لا إصابات في صفوف قواتنا، ويهاجم جيش الدفاع في هذه الأثناء في جنوب ردا على ذلك". وأضاف: "يعمل جيش الدفاع في هذه الأثناء، وسيواصل العمل بقوة في مواجهة المحاولات المتكررة لتنظيم حزب الله للمساس بقواتنا".ولاحقا استهدف الطيران الإسرائيلي المبنى المهدد في بلدة عربصاليم جنوب لبنان والمنطقة المحيطة به.وذكرت وسائل الإعلام إن الغارة الإسرائيلية التي استهدفت بلدة كفررمان في قضاء النبطية جنوب لبنان إلى تدمير مبنى سكني من ثلاث طبقات.