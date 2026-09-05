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قاآني: المقاومة وحزب الله ستؤدي إلى إزالة إسرائيل من المنطقة
دوليات
2026-09-05 | 18:15
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
روسيا اليوم
222 شوهد
صرح قائد
قوة القدس
في
الحرس الثوري
الإيراني
إسماعيل قاآني
، بأن القوة العملياتية والدفاعية للمقاومة وحزب الله ستؤدي إلى إزالة
إسرائيل
من المنطقة.
وقال قاآني في تصريح صحفي: "
حزب الله
لبنان
شجرة باسقة ذات جذور عميقة وإلهية وشعبية وهو واقع لا يتغير في لبنان العزيز".
وأضاف قاآني: "حزب الله سيضمن كل يوم عزة لبنان واستقلاله وهو ينمو ويزداد رفعة وفخرا أكثر من ذي قبل".
وختم قائلا: "وضعت الأزمات العميقة والشاملة العسكرية والأمنية والسياسية والاقتصادية والأخلاقية
إسرائيل
على أعتاب
الانهيار
".
وكانت صحيفة "
نيويورك
تايمز" الأمريكية قد نقلت عن مسؤول في
الحرس الثوري
الإيراني أن ما بين 70 و100 من مقاتلي حزب الله حوصروا داخل أنفاق تلة "علي الطاهر"
جنوب لبنان
إلى جانب مستشارين عسكريين من
فيلق القدس
.
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