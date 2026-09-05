قاآني: المقاومة وحزب الله ستؤدي إلى إزالة إسرائيل من المنطقة

وقال قاآني في تصريح صحفي: " شجرة باسقة ذات جذور عميقة وإلهية وشعبية وهو واقع لا يتغير في لبنان العزيز".وأضاف قاآني: "حزب الله سيضمن كل يوم عزة لبنان واستقلاله وهو ينمو ويزداد رفعة وفخرا أكثر من ذي قبل".وختم قائلا: "وضعت الأزمات العميقة والشاملة العسكرية والأمنية والسياسية والاقتصادية والأخلاقية على أعتاب ".وكانت صحيفة " تايمز" الأمريكية قد نقلت عن مسؤول في الإيراني أن ما بين 70 و100 من مقاتلي حزب الله حوصروا داخل أنفاق تلة "علي الطاهر" إلى جانب مستشارين عسكريين من .