هانتر بايدن لا يستبعد الترشح للرئاسة الأمريكي

وقال في مقابلة مع الصحفي جون كاتسيماتيديس عندما سئل عن طموحاته الرئاسية: "في حال حصلت على دعمكم، فقد أضطر إلى (الترشح في الانتخابات)".وأشار بايدن الابن، الذي اعترف بمعاناته من إدمان في الماضي، إلى من قد تكون قاعدته الشعبية. وأضاف: "أكثر ما يقلقني هو 50 مليون أمريكي ما زالوا يعانون من الإدمان".وأكد أن تولي منصب الرئاسة الأمريكية يتطلب من الرئيس الاعتراف بسيادة القانون.وتابع هانتر بايدن، الذي كان لديه سجل جنائي وضمن له والده عند انتهاء ولايته: "هذا هو شرطي الأساسي لأي مرشح".ولم يبد نجل الرئيس الأمريكي السابق التزاما قاطعا بالترشح للمنصب، وشدد على أنه يعتقد أن لدى الديمقراطيين العديد من المرشحين الأكفاء.