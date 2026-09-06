سويسرا تصدر بيانا بشأن سفيرها في العراق

وقالت السفارة في بيان نشرته وتابعته ، "نرحب بحرارة بسعادة السفير بيتر ، الذي بدأ مهامه سفيرًا جديدًا لسويسرا لدى ".وأضافت: "نتطلع إلى مواصلة تعزيز العلاقات الوثيقة بين والعراق، وتشجيع الحوار والتعاون، وبناء جسور التواصل بين الناس والمجتمعات".