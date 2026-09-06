تركيا تحدد موعد تشغيل أول مفاعل في محطة "أكويو" النووية

وقال بيرقدار إن الوحدة الأولى، التي تبلغ قدرتها 1200 ميغاواط، ستغطي نحو 2 إلى 2.5% من احتياجات من الكهرباء، فيما ستنتج الوحدات الأربع للمحطة نحو 35 مليار كيلوواط/ساعة سنوياً، بما يعادل قرابة 10% من الاستهلاك المحلي.وأضاف أن الأعمال مستمرة في الوحدات الثلاث الأخرى، مشيراً إلى أن تركيا تجري مفاوضات مع وكندا والصين وكوريا الجنوبية بشأن مشاريع نووية جديدة، مع خطط لبناء 8 مفاعلات إضافية.وتنفذ شركة "روساتوم" الروسية مشروع "أكويو"، الذي يضم أربعة مفاعلات من طراز VVER-1200 بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاواط.