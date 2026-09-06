ترامب يدرس منح إعانات اتحادية لأزواج يبقى أحدهما في المنزل لرعاية الأطفال

وبحسب مسودة اطلعت عليها صحيفة " تايمز"، سيتيح المقترح للوالد المتفرغ الحصول على دعم من " رعاية الأطفال وتنميتهم"، شرط أن يعمل الزوج الآخر لمدة لا تقل عن 35 ساعة أسبوعياً.ويقدم البرنامج حالياً مساعدات لنحو 1.3 مليون طفل، بمتوسط يقارب 9 آلاف دولار سنوياً للطفل، ويشترط عادةً أن يكون الوالدان يعملان أو يدرسان أو يشاركان في برامج تدريب مهني.وبحسب المقترح، لن تشمل الأهلية الأزواج غير المتزوجين الذين يتفرغ أحدهم لرعاية الأطفال، كما سيبقى الوالدان العازبان غير العاملين خارج البرنامج.ومن المتوقع أن يخضع المقترح لمراجعة وطرحِه للتعليق العام، فيما قد تدخل التغييرات حيز التنفيذ مطلع العام المقبل في حال اعتمادها بصيغتها النهائية.