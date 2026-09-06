نتنياهو: نهاية النظام الإيراني تقترب وسنوجه ضربة لا تتخيلها طهران

وقال نتنياهو إن "مصممة على الدفاع عن نفسها وضرب أعدائها"، مؤكداً عزمها على مواصلة ما وصفها بـ"مهمة إسقاط النظام الإيراني"، مشيراً إلى أن نهايته تقترب.وأضاف أن تمتنع عن مهاجمة إسرائيل لأنها تعرف ما ستكون عليه العواقب، محذراً من ارتكاب ما وصفه بـ"الخطأ".