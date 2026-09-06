بالصور.. ترامب في لوك جديد

وعاد شعر إلى واجهة الاهتمام، بعدما ظهر بإطلالة مختلفة بشكل لافت لدى وصوله إلى مطار مورستاون في ولاية نيوجيرسي، الجمعة، إذ بدا شعره أكثر قتامة وفوضوية من المعتاد، مع ظهور الفرق الجانبي بعكس الاتجاه.وسرعان ما أثارت الصور موجة من التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تساءل مستخدمون عن سبب التغيير المفاجئ في لون وتسريحة شعر الرئيس، فيما ذهب آخرون إلى السخرية والتكهن بشأن احتمال استخدامه شعرا مستعارا أو إضافات للشعر.ومن بين التعليقات، كتب الصحفي الأمريكي متسائلا عن التغيير في مظهر شعر ، بينما تداول مستخدمون آخرون تعليقات ساخرة حول الإطلالة الجديدة.وجاء ظهور ترامب بالشكل الجديد بعد أيام فقط من نفيه مجددا ارتداء شعر مستعار. ففي كلمة ألقاها خلال عشاء في حديقة ، الأربعاء الماضي، استشهد ترامب بمشاركته في تجمع انتخابي بولاية أوهايو عام 2024، قائلا إن الرياح القوية التي هبت خلال المناسبة كانت ستطيح بأي شعر مستعار لو كان يرتديه.وقال ترامب: "أنا لا أرتدي شعرا مستعارا"، موضحا أن شعره طبيعي.وتأتي تصريحاته في وقت تجددت فيه التكهنات حول شعره، خصوصا بعد ظهوره في مناسبات سابقة بتسريحات وألوان بدت مختلفة عن مظهره المعتاد، فيما لم يقدم البيت الأبيض تفسيرا رسميا للتغير الأخير في لون وتسريحة شعر ترامب.وذكرت صحيفة "ديلي بيست" أنه قد سبق لكاتب سيرة ترامب أن تحدث عن روتين العناية بشعر الرئيس، مشيرا إلى أنه يسافر ومعه للعناية بالشعر تحتوي على خصلات أو قطع شعر بدرجات ألوان مختلفة، لاستخدامها عند الحاجة.وأشار وولف إلى أن هذه القطع تثبت باستخدام مادة لاصقة، موضحا أن عملية الحفاظ على مظهر شعر ترامب تتطلب تجهيزات خاصة. لكن هذه التصريحات لا تثبت أن ترامب يرتدي شعرا مستعارا كاملا.