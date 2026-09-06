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غداً في القاهرة.. ملفات ساخنة على طاولة وزراء الخارجية العرب
دوليات
2026-09-06 | 13:08
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
روسيا اليوم
145 شوهد
على وقع تصعيد إقليمي متسارع تستضيف القاهرة يوم غد الاثنين، اجتماع وزراء الخارجية العرب لبحث ملفات إقليمية شديدة الحساسية تتصدرها القضية الفلسطينية والتصعيد الإيراني وتداعيات أزمات المنطقة.
ويعقد
مجلس جامعة الدول العربية
على المستوى الوزاري أعمال دورته العادية الـ166، غدا الاثنين، في مقر
الأمانة العامة
للجامعة بالقاهرة، وسط أزمات إقليمية متشابكة تضع الوزراء أمام اختبار جديد لمدى القدرة على تنسيق المواقف العربية.
وتأتي اجتماعات
مجلس الجامعة العربية
على المستوى الوزاري في توقيت بالغ الحساسية بالنسبة إلى النظام الإقليمي العربي، الأمر الذي يضع الوزراء أمام اختبار جديد بشأن قدرة
الجامعة العربية
على تنسيق المواقف تجاه الملفات الأكثر إلحاحًا، وتعزيز آليات العمل العربي المشترك.
وتأتي القضية الفلسطينية في مقدمة الملفات المطروحة في ظل استمرار الحرب في قطاع غزة والتطورات في
الضفة الغربية
، وما يرتبط بذلك من تداعيات إنسانية وسياسية، إلى جانب الجهود الرامية إلى وقف التصعيد وتوفير المساعدات الإنسانية ودعم حقوق الشعب الفلسطيني.
ويحضر ملف الهجمات الإيرانية على دول عربية بقوة في اجتماعات الدورة الجديدة، بعدما شهدت المنطقة خلال الأشهر الماضية تصعيدا واسعا استهدف عددا من
الدول العربية
بالصواريخ والطائرات المسيرة.
ولا تقتصر أجندة الاجتماع على الملفين الفلسطيني والإيراني، إذ تتقاطع على طاولة الوزراء ملفات الأزمات في عدد من الدول العربية، بما في ذلك
لبنان
وسوريا والسودان وليبيا واليمن والصومال، إلى جانب قضايا
الأمن القومي
العربي ومواجهة التحديات العابرة للحدود.
وتأتي هذه الملفات في ظل مساعٍ عربية للحفاظ على وحدة الدول وسيادتها وسلامة أراضيها، وتعزيز الحلول السياسية للأزمات بدلا من اتساع دائرة التدخلات والصراعات، فيما تواصل القاهرة الدفع باتجاه تكثيف التشاور العربي وخفض التصعيد الإقليمي.
ويحمل اجتماع القاهرة دلالة مؤسسية إذ تتسلم
تونس
رئاسة
مجلس الجامعة
العربية على المستوى الوزاري للفترة من سبتمبر 2026 حتى مارس 2027، خلفا لمملكة
البحرين
رئيس الدورة 165.
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