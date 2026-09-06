غداً في القاهرة.. ملفات ساخنة على طاولة وزراء الخارجية العرب

على وقع تصعيد إقليمي متسارع تستضيف القاهرة يوم غد الاثنين، اجتماع وزراء الخارجية العرب لبحث ملفات إقليمية شديدة الحساسية تتصدرها القضية الفلسطينية والتصعيد الإيراني وتداعيات أزمات المنطقة.







وتأتي اجتماعات على المستوى الوزاري في توقيت بالغ الحساسية بالنسبة إلى النظام الإقليمي العربي، الأمر الذي يضع الوزراء أمام اختبار جديد بشأن قدرة على تنسيق المواقف تجاه الملفات الأكثر إلحاحًا، وتعزيز آليات العمل العربي المشترك.



وتأتي القضية الفلسطينية في مقدمة الملفات المطروحة في ظل استمرار الحرب في قطاع غزة والتطورات في ، وما يرتبط بذلك من تداعيات إنسانية وسياسية، إلى جانب الجهود الرامية إلى وقف التصعيد وتوفير المساعدات الإنسانية ودعم حقوق الشعب الفلسطيني. ويعقد على المستوى الوزاري أعمال دورته العادية الـ166، غدا الاثنين، في مقر للجامعة بالقاهرة، وسط أزمات إقليمية متشابكة تضع الوزراء أمام اختبار جديد لمدى القدرة على تنسيق المواقف العربية.وتأتي اجتماعات على المستوى الوزاري في توقيت بالغ الحساسية بالنسبة إلى النظام الإقليمي العربي، الأمر الذي يضع الوزراء أمام اختبار جديد بشأن قدرة على تنسيق المواقف تجاه الملفات الأكثر إلحاحًا، وتعزيز آليات العمل العربي المشترك.وتأتي القضية الفلسطينية في مقدمة الملفات المطروحة في ظل استمرار الحرب في قطاع غزة والتطورات في ، وما يرتبط بذلك من تداعيات إنسانية وسياسية، إلى جانب الجهود الرامية إلى وقف التصعيد وتوفير المساعدات الإنسانية ودعم حقوق الشعب الفلسطيني.

ويحضر ملف الهجمات الإيرانية على دول عربية بقوة في اجتماعات الدورة الجديدة، بعدما شهدت المنطقة خلال الأشهر الماضية تصعيدا واسعا استهدف عددا من بالصواريخ والطائرات المسيرة.

ولا تقتصر أجندة الاجتماع على الملفين الفلسطيني والإيراني، إذ تتقاطع على طاولة الوزراء ملفات الأزمات في عدد من الدول العربية، بما في ذلك وسوريا والسودان وليبيا واليمن والصومال، إلى جانب قضايا العربي ومواجهة التحديات العابرة للحدود.



وتأتي هذه الملفات في ظل مساعٍ عربية للحفاظ على وحدة الدول وسيادتها وسلامة أراضيها، وتعزيز الحلول السياسية للأزمات بدلا من اتساع دائرة التدخلات والصراعات، فيما تواصل القاهرة الدفع باتجاه تكثيف التشاور العربي وخفض التصعيد الإقليمي.



ويحمل اجتماع القاهرة دلالة مؤسسية إذ تتسلم رئاسة العربية على المستوى الوزاري للفترة من سبتمبر 2026 حتى مارس 2027، خلفا لمملكة رئيس الدورة 165.