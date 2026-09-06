الحوثيون يعلنون إسقاط طائرة مسيرة تابعة للجيش السعودي

وكتب عبر قناته على "تلغرام": "تمكنت القوات المسلحة اليمنية بفضل الله من إسقاط طائرة استطلاع مسلحة نوع "وينغ لونغ 2" (Wing Loong II) تابعة للعدو السعودي".وأضاف: "جرت العملية أثناء قيام المسيرة بمهام عدائية صباح اليوم في أجواء شمالي غرب مقبنة بمحافظة تعز، وقد تم استهدافها بسلاح مناسب".يأتي ذلك في ظل تصاعد المواجهات بين القوات الحكومية والحوثيين منذ أسابيع، إذ أعلنت القوات الحكومية تحقيق تقدم في الجبهات بمحافظتي تعز والحديدة غربي البلاد.