روسيا تعلن إسقاط 29 مسيرة أوكرانية

وقالت الوزارة: "خلال هذا اليوم، من الساعة 8:00 صباحًا إلى 20:00 مساءً بتوقيت ، اعترضت قوات الدفاع الجوي ودمرت 29 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مقاطعات روسية".وشملت المقاطعات "بيلغورود وبريانسك وكورسك وريازان وتامبوف وجمهورية والبحر الأسود".