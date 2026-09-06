إيران تعلن اختبار صاروخ مضاد للمدمرات فوق سفينة أمريكية

وقال رضائي وفق التلفزيون الإيراني: "قبل 24 ساعة اختبرنا للمرة الأولى صاروخا إيرانيا مضادا للمدمرات فوق سفينة حربية أمريكية".وأضاف: "هذا الصاروخ الخاص الجديد خلق جحيما للأمريكيين، ففرّوا".وأكد رضائي على أنه يتوجب على الأمريكيين كسب ثقة لمواصلة المفاوضات، وشدد على أن "مشكلتنا الكبرى في قضية مذكرة التفاهم هي الثقة بضمانات الوسطاء في المفاوضات"، كما أكد أن "إيران تتابع الدبلوماسية في ظل وجود ضمانات".وأوضح رضائي أن "إجراءاتنا الصارمة في تزداد وسيكون تأثير العقوبات الإيرانية في مضيق هرمز أكبر من تأثير الصواريخ".وتعهد قائلا: "إيران ستلتزم بإبقاء مضيق هرمز مفتوحا عندما لا تهدد إيران ولا تهاجمها".وكان الإيراني قد أعلن في بيان فجر اليوم الأحد، استهداف حاملة طائرات ومدمرة تابعتين للجيش الأمريكي، مشيرا إلى أن "السفينتين العسكريتين الأمريكيتين فرتا من منطقة الاشتباك بعد تعرضهما لأضرار".