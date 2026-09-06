خطوة إيرانية لكسر الحصار الأمريكي بفرض منطقة بحرية محظورة

وقال أمين الإيراني ، إن مغلق بالكامل، مشيرا إلى أن تعتزم إعلان منطقة بحرية محظورة خارج نطاق المضيق.وأوضح رضائي، وفق التلفزيون الإيراني، أن المحظورة ستبدأ من خط حصار القوات وتمتد لتشمل مناطق من .ويشير التصريح الإيراني إلى احتمال توسيع نطاق الإجراءات المرتبطة بالملاحة البحرية إلى ما يتجاوز حدود مضيق هرمز، بما قد يفرض قيودا إضافية على حركة السفن في أجزاء من مياه الخليج.ويأتي ذلك في وقت تتزايد فيه حدة التوترات بشأن أمن الممرات البحرية في المنطقة، وسط مخاوف من أن يؤدي اتساع نطاق القيود البحرية إلى تعقيد حركة السفن ورفع مستوى المخاطر المرتبطة بالملاحة التجارية.