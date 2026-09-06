واشنطن تتحدث عن مفاوضات ثلاثية مع موسكو وكييف

وقال كوشنر خلال مؤتمر صحفي، في أعقاب مباحثاته مع الجانب الأوكراني في ، الأحد، إن "المفاوضات الثلاثية أعجبتنا أنا وستيف أكثر بكثير، حيث تحدث الجميع مع الجميع باللغة الروسية بدلا من نقل الموقف الروسي إلى الأوكرانيين وموقف الأوكرانيين إلى الروس".وتابع قائلا إن "الجميع تواصلوا باللغة الروسية، وبحثوا القضايا بأجواء ودية، وأعتقد أن ذلك كان أمرا بناء. ونأمل في العودة إلى ذلك".بدوره، قال ستيف ويتكوف خلال المؤتمر الصحفي: "نأمل أن يتم الإعلان عن اللقاء الثلاثي في وقت قريب".وأشار إلى أن الوفد الأمريكي ركز على "إيجاد الحل"، وأن "جميع المكونات" للتسوية السلمية متوفرة.يذكر أن المبعوثين الأمريكيين أجريا المباحثات مع القيادة الأوكرانية اليوم الأحد بعد زيارتهما لموسكو، حيث استقبلهما الرئيس الروسي .وكانت الجولة الأخيرة من المفاوضات الثلاثية بين والولايات المتحدة وأوكرانيا حول تسوية النزاع قد جرت في 17 و18 فبراير في مدينة جنيف السويسرية.