قتلى في حادث لطائرة شحن بمطار مدينة ميامي

ونقلت وكالة رويترز عن السلطات المحلية، تأكيدها مقتل الأشخاص الخمسة، في حصيلة أولية.وقالت رئيسة بلدية ميامي-ديد خلال إحاطة إعلامية في المطار: ما نعرفه حتى الآن، هو أن 5 أشخاص فارقوا الحياة، و5 أشخاص تعرضوا لإصابات".وهبطت طائرة في مطار ، نحو الساعة 2 بعد الظهر، الأحد، بالتوقيت المحلي، قادمة من عاصمة إقليم بورتوريكو في منطقة ، التابع للولايات المتحدة الأمريكية.وقالت الفيدرالية الأمريكية، في تغريدة على منصة "إكس"، إن رحلة الخطوط الجوية رقم 7598 التابعة لشركة "خطوط 21"، انحرفت عن المدرج بعد هبوطها في مطار ميامي، وأكدت أنها ستجري تحقيقا في الحادث.وبعد الحادث، أعلن وزير النقل الأمريكي شون ، أنه أصدر قرارا بإيقاف جميع الرحلات الجوية على الأرض بشكل كامل في مطار ميامي الدولي، بينما تقوم فرق الاستجابة الأولية بتقييم الموقع بعد أن تجاوزت طائرة شحن تابعة لشركة أمازون نهاية المدرج.