ترامب يعلن القمر "ملكية أمريكية" وينشر 30 صورة مولدة بالذكاء

أعلن الرئيس الأمريكي أن القمر يتبع للولايات المتحدة، في سلسلة منشورات على منصته "تروث سوشيال" تضمنت أكثر من 30 صورة معظمها مولدة بالذكاء الاصطناعي.

ونشر صورة للقمر كُتب عليها: "القمر ملك لنا"، إلى جانب العلم الأمريكي، ويأتي هذا الإعلان بعد أيام من زيارة ترامب لمركز في ، حيث أعرب عن أمله في أن يُطلق اسمه (ترامب) على أحد المعالم القمرية، ورحب برائد الفضاء ريد وايزمان، قائد مهمة أرتميس الثانية، مشيرا إلى أن إحدى الفوهات القمرية سُميت باسم زوجته الراحلة.

وشملت المنشورات مجموعة واسعة من المحتوى، بدأت بصورة للممثل وهو يرتدي قميصا يدعم ترامب، في إشارة ساخرة إلى الخلافات الطويلة بين الرئيس ونجم .

وتضمنت الصور تخيلات تاريخية، من بينها زيارة أول رئيس أمريكي لترامب، وحملة كثيفة في إعادة تسمية معالم جغرافية توافق هواه، حيث نشر ترامب صورة له وهو يغيير اسم إلى "بحيرة "، بالإضافة إلى تغيير اسم إلى "نيو أمريكا".

كما نشر ترامب صورة مولدة بالذكاء الاصطناعي أيضا حيث تم تعديل شكل قليلا ليذكر بملامحه، وصورا أخرى تظهر سفنا حربية غارقة وتلفزيونا يظهر على شاشته سلفه وهو يرتدي قبعة دعم لترامب، وتضمنت المنشورات كذلك صورة لسفينة ركاب مشتعلة تغرق، مكتوب عليها "الحزب الديمقراطي".