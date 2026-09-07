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قرار ايراني يخص المعتدين على الطلبة العراقيين
دوليات
2026-09-07 | 10:42
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
2,639 شوهد
السومرية نيوز
- دولي
أعلن رئيس دائرة القضاء في
محافظة سمنان
الإيرانية
محمد صادق أكبري
، اليوم الاثنين، التعرف على شخصين من المتورطين بالاعتداء على الطلبة العراقيين، فيما أشار إلى صدور الأوامر القضائية باستدعائهما إلى الجهة الأمنية المختصة.
وقال أكبري في تصريح لوكالة إرنا الإيرانية، وتابعته
السومرية نيوز
، انه "تم التعرف على شخصين من المتورطين في الاشتباك الذي وقع أمام مكان إقامة طلبة
جامعة سمنان
العراقيين"، موضحا إن "التحقيقات القضائية مستمرة لتحديد هوية جميع المتسببين في هذا الحادث، وسيتم التعامل مع المتورطين وفقًا للقانون".
وأضاف انه "إثر وقوع اشتباك بين عدد من المواطنين وبعض الطلبة العراقيين في محيط مكان إقامتهم، أُدرج الموضوع فورًا على جدول أعمال الجهاز القضائي والأمني في المحافظة".
وتابع "تم صدور الأوامر القضائية من
المدعي العام
لمركز المحافظة، والتعرف على شخصين من المتورطين في هذا الحادث واستدعاؤهما إلى الجهة الأمنية المختصة، فيما تتواصل التحريات لتحديد باقي الأشخاص المؤثرين في وقوع الاشتباك"، مشيرا إلى إن "ما نشرته بعض هذه الوسائل حول الحادثة لا يتطابق مع واقع الموضوع ونتائج التحريات الأولية، ويجب تقييم أبعاد الحادثة استنادًا إلى التقارير الرسمية والتحقيقات التكميلية التي تجريها الجهات المختصة".
وأكد رئيس دائرة القضاء في
محافظة سمنان
أن "الجهاز القضائي في المحافظة يتابع أبعاد هذا الحادث بجدية، وأنه بعد استكمال التحقيقات سيتم التعامل قانونيًا وقضائيًا مع جميع الأشخاص الذين يثبت دورهم في وقوع هذا الاشتباك والإخلال بالنظام والأمن".
وأعلنت
وزارة الخارجية
، اليوم الاثنين، إيفاد لجنة إلى محافظة سمنان الإيرانية لمتابعة الاعتداء على الطلبة العراقيين، فيما اكدت أهمّية توفير الظُرُوف المُلائِمة التي تكفل أمن وسلامة المُواطِنين العراقيّين في
إيران
، مثمنة الإجراءات التي اتخذتها السلطات الإيرانيّة لتوفير الحماية للطلبة.
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