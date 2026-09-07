خلال الايام الـ3 الاخيرة.. حصيلة مفجعة بعدد الشهداء اللبنانيين بالغارات الاسرائيلية

وقالت الوزارة، في بيان، إن "حصيلة الاعتداءات اليوم الاثنين 7 أيلول في بلدة كفررمان بلغت 12 شهيدًا و10 جرحى حتى الساعة"، موضحة أن "حصيلة الشهداء في المنزل المستهدف ارتفعت إلى 11 شهيدًا بعد استشهاد ثلاثة من الجرحى، بينهم طفل وسيدتان، لتصبح الحصيلة 11 شهيدًا، بينهم طفلان وأربع سيدات، و8 جرحى، بينهم 3 أطفال ومسعف في الهيئة الصحية".

وأضاف البيان: "كما أدت الغارة التي استهدفت سيارة في البلدة نفسها إلى استشهاد مسعف في كشافة الرسالة وإصابة شخصين بجروح"، مبينة ان "حصيلة أمس الأحد بلغت 11 شهيدًا و26 جريحًا، إذ أسفر اعتداء في عربصاليم عن استشهاد سيدتين وإصابة 6 أشخاص، بينهم طفلتان، فيما سجلت كفررمان 4 جريحات، والنبطية الفوقا، موقف ، شهيدين و5 جرحى، بينهم إعلاميان، جراء غارتين، بينما أصيب في حي الراهبات بالنبطية 8 أشخاص، بينهم طفلة وسيدتان، وسجلت النبطية التحتا إصابتين، بينهما طفل، في حين أسفر اعتداء في النبطية الفوقا عن استشهاد 7 أشخاص وإصابة آخر".

وأشار إلى أن "اعتداءات السبت الماضي أسفرت عن إصابة شخص في زوطر الغربية، فيما بلغت الحصيلة النهائية لاعتداءات ليل الجمعة ـ السبت 4 شهداء و32 جريحًا، توزعت بين النبطية، حيث سقط شهيد وأصيب 3 أشخاص بينهم سيدة، وكفررمان في قضاء النبطية حيث استشهد شخصان، وميفدون في القضاء نفسه، حيث استشهدت شابة تبلغ 18 عامًا وأصيب 9 أشخاص بينهم 3 سيدات وطفلان، إضافة إلى إصابة شخصين في النبطية الفوقا وشخص في الكفور".

ولفت البيان إلى أن "بلدة الرمادية في قضاء صور شهدت إصابة 16 شخصًا، بينهم 3 أطفال و4 سيدات و6 مسعفين، فيما سجلت في إصابة شخص بجروح".