عُمان: إجلاء 16 فردا من ناقلة سعودية بعد تعرضها لهجوم إيراني

وقال المركز في بيان عبر منصة "إكس" اليوم الاثنين: "أنهت الجهات المعنية مهام الإسناد والدعم لناقلة النفط (SIDR) التي ترفع علم ، عقب تعرضها لحادث تمثل في إصابتها بمقذوف على بعد ميلين بحريين محافظة مسندم".

وأوضح البيان أن إحدى سفن البحرية العمانية قد تولت "تقديم الدعم اللوجستي لطاقم الناقلة المكوّن من 25 فردا، وإخلاء 16 فرداً منهم، مع توفير الرعاية الصحية اللازمة لهم، فيما أسفر الحادث عن وفاة اثنين من أفراد الطاقم".

و"سدر" واحدة من ناقلتين عملاقتين تحملان نفطا سعوديا أفادت أنباء بتعرضهما لهجوم أثناء عبورهما مضيق ‌هرمز ⁠الاثنين الماضي.

وكانت قد أعلنت الأربعاء الماضي أن الهجوم على الناقلة المملوكة لشركة ⁠البحري للشحن أسفر عن مقتل بحارين فلبينيين اثنين. ولم يتضح بعد ⁠وضع السبعة الآخرين.