11 ألف مفقود في السودان بسبب الحرب

وقال المتحدث باسم الصليب الأحمر ، في تصريحات للصحافة السودانية، إن تواصل العمل مع لتحديد مصير المفقودين.وأوضح أن اللجنة تمكنت خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري 2026 من تحديد مصير أو مكان 613 مفقودا، كما ساعدت اللجنة أكثر من 38 ألفا و500 شخص انفصلوا عن ذويهم على استعادة التواصل معهم، وفق المتحدث.وتحدث الحميد عن معلومات تفيد بوجود ودفن أكثر من 20 ألف جثمان في العاصمة دون تسجيل أو توثيق رسمي، مما يصعّب على الأسر معرفة مصير ذويها.وقال الحميد إن اللجنة الدولية تجري محادثات ثنائية وسرية مع جميع أطراف النزاع في بهدف ضمان الالتزام بالقانون الدولي الإنساني.وأضاف أن اللجنة درّبت خلال النصف الأول من العام الجاري مئات الضباط والعناصر المسلحة على ، معربا عن القلق إزاء استمرار تضرر المدنيين جراء القتال.ومنذ أبريل/نيسان 2023، يشهد السودان حربا بين الجيش وقوات الدعم السريع، أسفرت عن عشرات الآلاف من القتلى ونزوح نحو 13 مليون شخص، وفق تقديرات أممية ودولية.