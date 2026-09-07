الجيش الإسرائيلي ينفذ تفجيرا كبيرا جنوبي لبنان

أفادت ، مساء الاثنين، بأن الجيش الإسرائيلي نفذ تفجيرا كبيرا جنوبي .

وقالت الوكالة في خبر عاجل لها، "نفذ العدو الاسرائيلي مساء اليوم، تفجيرا كبيرا في بلدة كفرتبنيت".

ولم تكشف الوكالة المزيد من التفاصيل.