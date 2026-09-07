اليمن.. قتلى وجرحى بقصف استهدف إصلاحية بمحافظة الجوف

وأكدت مصادر محلية أن الاستهداف جرى بتوقيت زيارة الأهالي لذويهم الموقوفين ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأطفال والنساء.وأفادت الأنباء الأولية بحدوث عشرات الإصابات بين النساء والأطفال من الزوار ومن الموقوفين في الإصلاحية.وأشار مدير الإصلاحية في الجوف إلى أنه لا يزال حوالي 35 نزيلا تحت الأنقاض بالإضافة إلى امرأة كانت تزور زوجها.وفي وقت سابق، أفاد المتحدث باسم جماعة " " الحوثية، ، بأن الهجمات على لن تبقى دون رد، محملا السعودية "كامل المسؤولية عن الضربات الجوية بحق الشعب اليمني".