درجات الحرارة في إيطاليا تسجل أعلى معدلاتها الصيفية

وأفاد : "كان صيف عام 2026 الأشد حرارة على الإطلاق، حيث بلغ متوسط درجة الحرارة على ارتفاع مترين فوق سطح الأرض 24.3 درجة مئوية".ووفقا للباحثين، تجاوزت درجات الحرارة في عام 2026 أرقام العام السابق في كل شهر حتى اب.وسُجل أكبر انحراف في اب، حيث بلغ متوسط درجة الحرارة 25.6 درجة مئوية.وأشار المعهد إلى أن هذا أعلى بمقدار 5.2 درجة مئوية من متوسط درجة حرارة أغسطس للفترة المرجعية 1951-1980، والذي بلغ 20.4 درجة، وأعلى بمقدار 3.5 درجة من متوسط الفترة 1991-2020 البالغ 22.1 درجة.معدلات تاريخيةوقال لورينزو أركيديكو الباحث في معهد CNR-IBE: "بلغ متوسط درجة الحرارة المسجلة في اب 2026 نحو 25.6 درجة مئوية، متجاوزا بذلك الأرقام القياسية السابقة المسجلة في اب 2017 والبالغة 24.6 درجة والتي بلغت 24 درجة في أغسطس 2024".وأضاف أن البيانات التي جُمعت تشير إلى أن عام 2026 قد يكون الأشد حرارة في منذ عام 1950.