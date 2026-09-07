في سوريا.. قصف مدفعي وتوغل إسرائيلي في ريف القنيطرة

واستهدف الجيش الإسرائيلي الأراضي الزراعية الواقعة غربي قرية الحانوت بريف القنيطرة الجنوبي، حيث أفادت مصادر محلية بسقوط ثلاث قذائف مدفعية ثقيلة في المنطقة الواقعة بين قريتي صيدا الحانوت والرزانية، أُطلقت من مواقع في الجولان السوري المحتل.وفي سياق متصل، نصبت القوات الإسرائيلية حاجزا مؤقتا على طريق أوفانيا – خان أرنبة في ريف القنيطرة، في إطار التحركات العسكرية المتواصلة التي تشهدها المنطقة.كما توغلت دورية تابعة للجيش الإسرائيلي في قرية طرنجة بريف القنيطرة الشمالي، وسط حالة من التوتر والقلق بين الأهالي، وألقت عددا من القنابل الدخانية بين منازل المدنيين.