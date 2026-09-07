الكشف عن وساطة لصياغة اتفاق بين طهران وواشنطن

وقال المتحدث الرسمي باسم ، ، إن فريق الوساطة يعمل على تهيئة الظروف للاتفاق، مؤكدا أن وسائل الضغط التي يستخدمها كل طرف ستجد طريقها في النهاية إلى بنود أي تسوية.وفي سياق ذي صلة، انتقد المسؤول ، وفق شبكة "CNN"، التوجهات التي تتعامل مع الوضع الراهن في باعتباره "الحالة العادية الجديدة"، محذرا من أن تداعيات ذلك ستنعكس على الجميع، مضيفا: "سيرون قريبا كيف ستصل عواقب هذه الأوضاع إلى عتبات بيوتهم".يذكر أن وإسرائيل شنتا، في 28 فبراير الماضي، ضربات على أهداف داخل ، ردت عليها بضربات انتقامية على الأراضي الإسرائيلية وعلى القواعد العسكرية الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط.