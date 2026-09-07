الجيش الأمريكي يعلن تغيير مسار 94 سفينة ضمن "حصار إيران"

وقالت ، "غيرنا مسار 94 سفينة وعطلنا 3 وفتشنا 2 منذ استئناف الحصار البحري على ".

وأضافت "حاملة الطائرات تواصل دعم تنفيذ الحصار المفروض على إيران في ".

وفرضت حصاراً بحرياً على إيران في نيسان 2026 عقب فشل محادثات جرت في إسلام آباد لإنهاء الحرب مع إيران التي بدأت في شباط 2026.