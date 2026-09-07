الدفاع اليمنية تعلن حسم قرار "تحرير صنعاء" من الحوثيين

وقال الصبري إن "قرار تحرير حسم الأمر واتُخذ بشكل قاطع"، موضحا أن التحركات الميدانية تمضي وفق رؤية عسكرية واضحة "لاستعادة مؤسسات الدولة"، مشيرا إلى أن القوات اليمنية أعدت "مفاجآت" ميدانية، ستحدث تغييرا في موازين القوى.وأضاف أن "الحوثية تعيش حالة من التخبط والتراجع المعنوي والميداني، بعد الضربات المركزة التي استنزفت قدراتها"، مؤكدا أن استعادة صنعاء "مسألة وقت لا أكثر"، في إطار المعركة التي وصفها بـ"استعادة الجمهورية وهوية الوطن".وجاءت هذه التصريحات بالتزامن مع تصعيد عسكري ميداني في عدة محافظات، حيث تخوض القوات الحكومية اليمنية مواجهات واسعة ضد الحوثيين في الجوف والبيضاء وتعز والحديدة، في وقت تشهد فيه جبهات قتالا عنيفا.