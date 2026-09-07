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الدفاع اليمنية تعلن حسم قرار "تحرير صنعاء" من الحوثيين
دوليات
2026-09-07 | 17:10
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
روسيا اليوم
500 شوهد
أعلن
مساعد وزير الدفاع
اليمني سمير الصبري، في تصريحات نقلها
التلفزيون الحكومي
، عن اتخاذ قرار "بتحرير العاصمة
صنعاء
من سيطرة الحوثيين".
وقال الصبري إن "قرار تحرير
صنعاء
حسم الأمر واتُخذ بشكل قاطع"، موضحا أن التحركات الميدانية تمضي وفق رؤية عسكرية واضحة "لاستعادة مؤسسات الدولة"، مشيرا إلى أن القوات اليمنية أعدت "مفاجآت" ميدانية، ستحدث تغييرا في موازين القوى.
وأضاف أن "الحوثية تعيش حالة من التخبط والتراجع المعنوي والميداني، بعد الضربات المركزة التي استنزفت قدراتها"، مؤكدا أن استعادة صنعاء "مسألة وقت لا أكثر"، في إطار المعركة التي وصفها بـ"استعادة الجمهورية وهوية الوطن".
وجاءت هذه التصريحات بالتزامن مع تصعيد عسكري ميداني في عدة محافظات، حيث تخوض القوات الحكومية اليمنية مواجهات واسعة ضد الحوثيين في الجوف والبيضاء وتعز والحديدة، في وقت تشهد فيه جبهات
الساحل الغربي
قتالا عنيفا.
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