روسيا تعلن تدمير 32 مسيرة أوكرانية فوق مناطقها

وقالت الدفاع الروسية، إنه "خلال النهار، في الفترة بين الساعة 8:00 و 20:00، اعترضت قوات الدفاع الجوي المناوبة ودمرت 32 طائرة بدون أوكرانية".وأضاف البيان أن الطائرات "كانت تحلق فوق مناطق بريانسك، وبيلغورود، وكالوغا، وكورسك، وأوريول، وإقليم بيرم، وجمهورية ، والبحر الأسود".