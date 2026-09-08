السعودية: توقف عدد من منشآت الطاقة بعد هجوم من اليمن

وأوضحت الوزارة في بيان أن "الهجمات التي شنها (الحوثيون) تسببت في اندلاع حرائق في مواقع عدة ما تسبب في توقف مؤقت بعدد منشآت ومرافق الطاقة ".وأكد الوزارة أن "المملكة تمتلك الحق المشروع في اتخاذ ما يلزم للدفاع عن سيادتها وصون مقدراتها وحماية سكانها".